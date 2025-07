Magyar Péter testvére is beszállt a brüsszeli költségvetés csúsztatásba

Ukrajna ugyanakkor a 2028-2034-es pénzügyi keretben emellé a tagjelöltként rendelkezésére álló alap mellé még külön támogatási sort is kapott.

„100 milliárd eurós külön keretet biztosítunk Ukrajna reformjainak, újjáépítésének, modernizációjának és az EU-hoz való csatlakozásának támogatására. Ez a pénz segíteni fog Ukrajna pénzügyi stabilitásának megteremtésében 2028 után. Aki azt gondolta, hogy az európai támogatás idővel gyengülni fog, tévedett. Az idő valójában nem Oroszország oldalán áll. Döntő fontosságú, hogy Ukrajna finanszírozása elkülönítve és a többéves pénzügyi keret felső határain túlmenően történik.”

Ez biztosítja, hogy az Unió kielégíthesse Ukrajna kivételes szükségleteit a külső fellépés egyéb prioritásainak veszélyeztetése nélkül.

– jelentette be Kos.

Mi lesz ha teljes jogú tag lesz Ukrajna?

Ursula von der Leyen bizottsági elnök pedig külön kitért arra, hogy mi történik akkor, ha egy tagjelölt ország a következő pénzügyi keret vége, azaz 2034 előtt teljesíti a csatlakozási feltéteket és teljes jogú taggá válik:

„És magára a csatlakozásra vonatkozóan – mint minden korábbi csatlakozásra vonatkozóan: a többéves pénzügyi keretben van egy külön felülvizsgálati záradék, amely kimondja, hogy ha egy tagjelölt ország csatlakozik, akkor a többéves pénzügyi keretet is felül kell vizsgálni. Ami logikus, mert az Európai Unióhoz csatlakozó ország méretétől függően kell majd tárgyalnunk; a csatlakozási szerződésben meg kell tárgyalnunk a kohéziós kifizetések és a mezőgazdasági kifizetések fokozatos bevezetését például erre az országra vonatkozóan, de az adott csatlakozó ország Európai Unióhoz való hozzájárulásának fokozatos bevezetését is. Ezt meg kell tárgyalni és meg kell vitatni, ezért a költségvetési rendeletben szerepelnie kell az ígéretnek és a kötelezettségnek, hogy csatlakozás esetén a többéves pénzügyi keretet is felül kell vizsgálni. ”

Ez a korábbi csatlakozások során működött, és most is működni fog.

– ismertette Ursula von der Leyen. Tehát Ukrajna az említett százmilliárd eurós költségvetési soron kívül is számíthatna még uniós forrásokra a csatlakozása esetén.