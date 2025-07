Mit csinálhat egy magyar sheriff? – A Riasztás stábja utánajárt

A Riasztás legutóbbi adásában végigkövették Cser Béla Ottó, magyar sheriff egy napját. A Hír TV bűnügyi műsorában bemutatták, hogy pontosan mivel foglalkozik, hogyan dolgozik egy átlagosnak mondható munkanapon, ami egyáltalán nem volt eseményektől mentes.

A Riasztás stábja bemutatta egy magyar sheriff átlagos napját

Fotó: police.hu

Magyar sheriff munkáját mutatja be a Riasztás stábja

A bűnügyi műsor legutóbbi adásából nemcsak az derült ki, hogy már hazánkban is van sheriff, hanem az is, hogy milyen feladatokat láthat el. Annyi biztos, hogy nem unalmas a munkája, hiszen mindig úton van és a legtöbb bejelentés hozzá fut be. A Riasztás stábja elkísérte Cser Béla Ottó sheriffet egy munkanapján, ami rengeteg váratlan izgalmas pillanatot tartogatott számukra és a nézők számára is.

A riportból az is kiderült, hogy Cser Béla Ottó tíz évvel ezelőtt lett rendőr Újpesten, ahol hagyományos járőrszolgálatot látott el. Amint elstartolt a sheriff program, még 2024. június 15-én, ő az elsők között jelentkezett a kiképzésre. A sheriff azt is elárulta, miben különbözik munkája most a korábbitól, és a kéthetes kiképzés lényegéről is beszélt a Riasztás riporterének, Juhász Milánnak.

Intézkedéstaktika volt javarészt, illetve a Taesert idézőjelben tanultuk meg, meg nem idézőjelben is, hanem valójában is, hogy hogy kell alkalmazni, mint kell alkalmazni...

Ugye váltásokat, mert hogyha olyan intézkedésben vagy, akkor váltanod kell tudni gyorsan, viszonylag hamar lőfegyverre, akár Taeser-ről. Nem biztos az, hogy megállít a Taeser. Most nyár van, ilyenkor egyszerűbb az élet, viszonylag kevés a ruha. De ezekben a szondákba horog hogyha nem települ, akkor nem fejti ki hatását. És ha ne adj isten olyan az intézkedés, akkor bizony lőfegyvert kell alkalmazni - magyarázta a magyar sheriff, aki a járőrözés során bár fizikailag egyedül van, de sosem érzi magát egyedül, hiszen folyamatosan rádiós kapcsolatban áll az irányítóközponttal és ha valahová riasztják, 3-5 percen belül kiérkeznek a kollégái, ha segítségre van szüksége.

A stáb és a sheriff egy rejtélyes bejelentés helyszínére is kiszálltak, ugyanis egy szürke autóban rosszul lévő sofőrt észleltek, nem lehetett tudni, hogy csak alszik-e vagy nagyobb-e a baj. De volt öngyilkossági kísérletre készülő férfi is az Árpád hídnál, akit kiérkezésükig az arra járók tartóztattak fel. Ha kíváncsi a részletekre, a linkre kattintva megtekintheti a Hír TV online felületén, vagy a műsor ismétlésében, július 19-én 13 órától a csatorna műsorán.