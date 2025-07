Holtan találták otthonában az ismert magyar üzletembert

Hétfő este tragikus hír rázta meg Eger városát: otthonában holtan találták Hervai Zsoltot, a város ismert vállalkozóját. A magyar üzletember az Agria Drink Kft. és az Agria Market Kft. tulajdonosa és ügyvezetője volt, emellett évek óta a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöki pozícióját is betöltötte – írja a Heol.

A tragikusan elhunyt magyar üzletember, Hervai Zsolt a helyi vízilabdacsapat és közösségi ügyek aktív támogatója volt.

Fotó: HKIK weboldal

A magyar üzletember a közösségi élet egyik kulcsszereplője volt

Hervai Zsolt nemcsak sikeres vállalkozóként, hanem aktív közéleti szereplőként is sokat tett Egerért. Rendszeresen támogatta a helyi vízilabdasportot – cégei révén hosszú éveken át segítette a One Eger csapatát, és maga is az elnökség tagja volt. A magyar üzletember emellett számos jótékonysági kezdeményezés aktív részese volt, így például az „1552 segítség” programé is, amely a Covid-járvány idején az egészségügyi dolgozók támogatását tűzte ki célul.