Lassan befejeződik az ukrán kaland – A Majdan téren kezdődött, Majdan téren végződik

Ha egyszer megreped a festés, az hamar leesik az egész épületről. Zelenszkij renoméján pedig megvolt az első sérülés, miután rendes, kifejlett diktátorként kiadta a letartóztatási parancsot az amerikai ihletettségű, de európai (egyúttal Soros-féle globalista) befolyás alatt álló korrupcióellenes testületek tagjai ellen, miközben a Radával megszavaztatta, hogy a „független” korrupcióellenes intézmények a továbbiakban az ő parancsait kötelesek követni. Persze bevetette a szokásos, eddig mindig működő dumát, hogy azok orosz ügynökök voltak, de most nem jött be. Senki nem hitt neki, a Majdan tér pedig újra megtelt tüntetőkkel. Kénytelen volt visszakozni, az ukrán elnöki hivatal rögtön ki is adott valami rendeletet, hogy az ukrán parlament szavazása érvénytelen volt.

A Majdan téren kezdődött, Majdan téren végződik Fotó: JONAS ROOSENS / ANP MAG

Mert ilyen mintademokrácia ez az Ukrajna, ha a képviselők hibáznak, akkor Zelenszkij Kedves Vezető kijavítja azt. És akkor is a képviselők hibáztak, ha a szavazást maga Zelenszkij Kedves Vezető rendelte meg.

Ursula von der Leyen szívesen hitt volna neki, de miután senki más nem volt hajlandó hülyének tettetni magát Zelenszkij Kedves Vezető kedvéért, ő is csalódott benne. Szomorú lett, hogy az általa mintademokráciának nevezett Ukrajna úgy viselkedik, mint egy primitív posztszovjet diktatúra, pedig nem ez volt megbeszélve. Az volt a megállapodás, hogy ezt titkolják.

És miután a gazdák megbírálták a Kedves Vezetőt, az ukránok nyomban kiszaladtak tüntetni a Majdan térre. Mert ennyire szuverén ország ez az Ukrajna, a gazda szavainak nyomatékosítására bármikor tüntetnek a szabad ukrán hazafiak.

A Majdan tér ikonikus helyszín, minden ott kezdődött, és úgy néz ki, ott is lesz vége az ukrán kísérletnek

Biztos megérte ez a nagyszerű és formabontó kísérlet, mely során sok-sok millió oroszt akartak ukránná pofozni, és a teljesen posztszovjet, csóró és korrupt Ukrajnát a NATO és az EU előretolt helyőrségévé varázsolni. Végül is csak belepusztult Ukrajna, ami – legyünk őszinték – nem túl nagy ár Brüsszelből és Washingtonból nézve. Ha bejött volna a terv, ha Oroszország és Ukrajnával bukik a semmibe. De nem jött be.