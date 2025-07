Baloldali performansz Majkánál: rituális „fejbelövés” és mocskosfideszezés Debrecenben

A Campus Fesztiválon idén minden nap számos előadó koncertjét kísérik a közönség részéről a korábban Krúbi fellépésein általánossá vált „Mocskos Fidesz!”-skandálások – írja a Debreciner. Nem volt ez másképp Majka koncertjén sem július 19-én, a fesztivál utolsó napján – inkább szórványosan, mint össznépileg, de többször is szidalmazták a kormánypártot, ahogy az a Debreciner videójában is hallható.

Majka. Fotó: Polgár Tóth Tamás.

A rapper többször is eljátszotta a Bindzsisztán nevű fiktív ország korrupt miniszterelnökéről szóló, Csurran, cseppen című számát, amelynek számos eleme értelmezhető a magyar kormányra mutató áthallásokként. Többek között az alábbi részlet is elhangzik a szövegben:

Közbeszervezés kiszervezve, huligánok pipa! / Haverok haverjainak amnesztia! / És ha egy-két firkásznak zsebből fizetsz, / A sok lelkes fasz utána mindent kitesz!

Kérdés, hogy a Majka koncertjén történtek mennyire nevezhetőek ízlésesnek

A dal végén a korrupt miniszterelnököt megszemélyesítő Majka egy

„Isten áldja Bindzsisztánt, bazdmeg!”

felkiáltással tisztelgett, majd az egyik közreműködő egy fordítva megfogott mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe lövi a rappert. Ő erre össze is esett, a közönség ujjongása közben.