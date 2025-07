Majka körül dagad a botrány, szponzorai is hátat fordíthatnak neki

Orbán Viktor megmutatta, mi az igazi geg (poén)

A bindzsisztáni miniszterelnök kivégzésére utaló jelenet nagy felháborodást keltett, Majkát saját rajongói mellett több közéleti szereplő is bírálta. Egy másik rapper, Dopeman, illetve Nagy Feró mellett Papp László debreceni polgármester és a Campus fesztivál szervezői is elhatárolódtak az előadótól. De megszólalt azóta Sulyok Tamás köztársasági elnök is, és Orbán Viktor is üzent.

Na, ilyen egy geg!”

– írta a miniszterelnök kedden a közösségi oldalán, amelyen egy mesterséges intelligencia segítségével generált képen a Kövér László házelnöktől ismerős bajusszal látható.