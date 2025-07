Majka, az ok nélkül gyűlölő

Engem nagyon érdekelne, hogy Majka, vagy a társaság bármelyik tagja képes lenne-e bármilyen olyan leellenőrizhető dologgal előállni, amely szerint őt valaki elnyomja, kirabolja, vagy akár csak korlátozza valamiben. Az ugyanis nem diktatúra, ha dolgozni kell, ha a szüleid nem gazdagok, ha nem vagy tehetséges abban amit csinálni szeretnél, ha valaki más annyi ésszel amennyi Majkának van karriert csinál és meggazdagszik. Ahogy az sem az elnyomás miatt van, hogy véget ér a nyár, meg a fesztiválszezon, illetve az ember elfárad és nem bulizhat örökké. Ahogy az sem a kormányzat bűne, hogy a drogokat nem lehet korlátlan ideig és mennyiségben használni, sőt az általuk okozott eufória érzés minden használattal csökken.

Pedig ahogy elnézem a Majka is ilyen vastörvények miatt lett egyszerre ennyire morózus, öregszik, már nem ő a legnagyobb sztár, és még királynak sem választották meg, pedig úgy érzi kijárt volna neki. Majka láthatólag nagyon haragszik Orbán Viktorra, mert nem csak jobb rappernek gondolja magát, mint a miniszterelnök, hanem még szentül hiszi azt is, hogy Orbán Viktornak is jobb lenne, mint az eredeti. Mondjuk ezzel vannak így egy páran azon a politikai térfélen. Szerintem nekünk magyaroknak sokkal kevesebb dolgot kell szégyellünk, mint amiket liberális felebarátaink mondogatnak nekünk, de a liberális “sztárjaink” némelyike miatt azért éghet az arcunk.