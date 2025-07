„Ne osszák meg a nevemet!” – tiltakozik a Csík Zenekar énekesnője a Pride-os visszaélés miatt

A Kossuth-díjas Majorosi Marianna határozottan tiltakozik az ellen, hogy a hangját felhasználták egy drag queen-műsorban a Budapest Pride-on. A felvétel részletét Orbán Viktor is megosztotta a közösségi oldalán, amelyen a Quimby Most múlik pontosan című dala szól, Majorosi előadásában. A művésznő szerint mélységesen felháborító, hogy valaki közönség előtt viccet csinálhat az ő hangjából. Most jogi lépéseket fontolgat, hogy hasonló jogsérelmek ne fordulhassanak elő újra.

A Budapest Pride hétvégi Drag Queen Show-ján előkerült egy nőnek öltözött férfi, aki a magyar kokárdát dobta a földre, majd a transznemű zászlóval ünnepelt – mindezt a Quimby „Most múlik pontosan” című dalának Csík zenekaros feldolgozására táncolva. A döbbenetes felvétel egy részletét Orbán Viktor is közzétette az oldalán. Majorosi Marianna, a Kárpát-medence-szerte ismert és szeretett Csík Zenekar énekesnője Majorosi Marianna, aki az előadás alapját szolgáló feldolgozást adta elő, a miniszterelnök posztjára reagálva világossá tette: hallatták a hangját, de ezt ő nem engedélyezte. Mély felháborodásának adott hangot amiatt, hogy előadóként nem kérdezték meg, nem kérték a beleegyezését, és ezzel nemcsak személyéhez, de művészi integritásához is hozzányúltak.

A Kossuth-díjas előadóművész a közösségi oldalán ismét felhívta a közönség figyelmét: „Kérem, ne osszák meg ezt a felvételt!” A videó terjesztői, megosztói ugyanis további alkalmakat adnak hasonló visszaélésekre. Majorosi Marianna jelezte: jogi lépéseket fontolgat; azt szeretné elérni, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak elő a jövőben. Mire figyeljünk? Engedély nélküli hangfelhasználás akár jogsértő lehet.

A művészi integritás és személyiségi jogok megsértése komoly etikai és jogi kérdéseket vet fel.

Ha a művésznő valóban kezdeményez jogi eljárást, precedens születhet a jövőbeli hasonló esetekre nézve. Majorosi Marianna tiltakozása rávilágít: nemcsak a politikai üzenet a kérdés, hanem az alapvető jogi és etikai normák betartása is – különösen akkor, ha művészi hangfelhasználásról van szó. A művésznő elszántan áll ki a személyiségi jogai mellett, és többé nem engedi, hogy hangját kétes megítélésű ügyek háttereként használják fel.

