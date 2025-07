A BKK munkatársai a rendőrökkel, a közlekedési hatóság és a NAV munkatársaival együtt próbálták kiszűrni a csalókat a fővárosban. A razzia során bukott le az a sofőr, aki megdöbbentő helyen, telefonon, egy ismert appon, zárt Viber-csoportokban szervezett személytaxi-szolgáltatást Budapesten. Mivel semmilyen szükséges okmánnyal, engedéllyel nem rendelkezett a taxizáshoz, a közlekedési hatóság munkatársai levették a kocsija rendszámát, és a forgalmi engedélyét is bevonták.

Megdöbbentő módszerrel vadászott utasokra egy csaló taxis Budapesten (illusztráció) Fotó: NEOSiAM 2024+/Pexels.com

Rendszeresek a fővárosi taxiellenőrzések

Közleményükben azt írják, a Viber-csoportokat célzó razzia költségét a BKK állta, pedig az engedély nélküli szolgáltatók felügyelete állami feladat, és a jogsértés szankcionálására a közlekedési hatóság jogosult. De nem csak a BKK érintett a rendszeres budapesti ellenőrzésekben, több szervezet is összefogott a csaló taxisok ellen. A BKK és a BRFK stratégiai együttműködése kiterjed „a Budapest közigazgatási területén szolgáltató taxik, illetve az engedéllyel vagy az engedély nélkül személyszállítási feladatokat végző személygépkocsik ellenőrzésére is.”

Megdöbbentő szabálytalanságok

Az elfogott sofőr mellett még két másik vezetőnél végeztek úgynevezett próbavásárlást ezen az appon keresztül, és a NAV is indított egy független ellenőrzést az itt utasokra vadászó taxisok körében. Több szabálytalanságot is találtak.

Volt, aki előre közölt, fix tarifával utaztatott, volt, aki taxaméter nélkül taxizott, vagy nem adott nyugtát, de az is előfordult, hogy a sofőr nem volt bejelentve.

A rendőrök pár évvel ezelőtt több tagját is elfogták annak a taxis bandának, amely több, frekventált drosztot is kisajátított a fővárosban. A többi taxist pedig fenyegetéssel üldözték el onnan. Tovább nyomoztak, és a NAV segítségével tavaly több olyan taxist is elfogtak, akik nem adóztak rendesen, átverték a turistákat, de olyanokat is megbilincseltek, akiknél kábítószert találtak.