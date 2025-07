Megkínozta és megölte saját gyerekeit egy őrbottyáni házaspár

Most mi lesz? Ez tükröződött a férfi arcán a gyámügyi főelőadó távozása után 1973 márciusában, Fotó: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

A kisfiú édesanyja szemléletesen beszélt a nyomozóknak arról, ami Erdőkertes és Őrbottyán határában történt. Nevelőapja ütötte-verte, majd a levegőbe is többször feldobta a másfél éves gyereket. Amikor úgy döntött, hogy többé nem kapja el és éppen földet ért volna Zoltán, akkorát rúgott bele, hogy a kicsi elájult.

A férfi ezután a patakba dobta a gyereket, de az asszony utána ugrott és kimentette a kisfiát, az életét viszont már nem tudta megmenteni.

Zoltán anyukája arra ébredt a támadás éjszakáján, hogy a mellette fekvő kicsi teste jéghideg. Még az éjjel elásták a domboldalon a gyereket, akinek a földi maradványai szintén előkerültek a nyomozás során.

Megkínozta, felhasadt a kicsi feje, bordái, karjai eltörtek

A saját kislányát, Ilonát sem kímélte a férfi, őt is sokszor nagyon megverte. Előfordult, hogy egy tűzifával úgy fejbe vágta, hogy felhasadt a feje, a sebe pedig elgennyesedett, mivel nem ápolta senki. Amikor az asszony 1971. december 16-a és 23-a között a váci kórházban feküdt, a férfi megölte a kislányát.

Amikor a gyerek anyja hazaért, a férje közölte vele, hol ásta el a kis testét.

Az asszony könnyek között kihantolta a kislányát. Egy bádogteknőbe tették és elásták ott, ahol végül rátaláltak. A boncolás igazolta, hogy a kislány is erőszakos halállal halt meg és ugyanúgy másfél éves korában, mint a bátyja, de arról is „beszélt” a teste az orvosnak, hogy megkínozták. Mellkasi bordái és karjai is el voltak törve és a szakvélemény szerint ezek a sérülések nem egy napon keletkeztek, nem akkor, amikor meghalt.

Ott ástam el Ilonkát! Ezt mutatja a kislány apja a nyomozótiszteknek és a hatósági tanúknak

Fotó: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

Bíró előtt az őrbottyáni emberszörnyek

A házaspár tettei, de különösen a férfi brutalitása még az úgynevezett életellenes, vagyis a gyilkossági nyomozókat is meglepte. A Magyar Rendőr újságírója el is nevezte őket „emberszörnyeknek”, akinek az ügyét évekig követte a szaklap. Az 1975. július 10-i számban például az olvasható, hogy a Pest Megyei Bíróság 1974 júniusában hozott első fokon ítéletet a gyilkos szülők ügyében. A férfit egy-egy rendbeli, gondatlanul elkövetett emberölésben, az asszonyt pedig ugyancsak egy rendbeli gondatlan emberölésben és egy rendbeli ifjúság elleni bűntettben találták bűnösnek.

A férfire 14 év fegyházbüntetés, feleségére pedig 6 év szigorított börtönbüntetés várt volna, ha elfogadták volna a döntést, de ők fellebbeztek ellene.

Egy évvel később került a másodfokon eljáró bíróság elé az ügy, amely a férfi számára 15 évnyi fegyházbüntetést ítélt, az asszony esetében viszont enyhítette az első fokon eljáró bíróság döntését. Ő 3 év szigorított börtönbüntetést kapott. Azt, hogy a férfi végül ennél tovább maradt a rácsok mögött, magának köszönheti, mivel a fegyházban is megölt egy embert.