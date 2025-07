Menczer: Ez történne, ha Zelenszkij és egy bábkormány döntene Magyarországon

Volodimir Zelenszkijnek van egy elképzelése, terve, ami arról szól, hogy az orosz kőolaj meg földgáz az „kampó”, az nem kell. Ezzel minket tönkre is tenne, meg a szlovákokat is, ahogy egész Európát is, de bennünket különösen – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy vasárnapi Facebook-videban.

„Szokott lenni egy izgalmas intellektuális vita a nemzetközi térben, amikor azt mondják, hogy de nem kell nektek az orosz földgáz és kőolaj. Dehát télen mégiscsak fűteni kell, tehát a földgázra, kőolajra mégiscsak szükség van” – fejtette ki Menczer Tamás. „Az orosz nyersanyagokat nem lehet pótolni, ezért ha azokat tőlünk elveszik, akkor baromi drága lesz minden. A rezsi is és az energia ára mindenre (kiterjed), és minden még drágább lesz” „Ezeket a vitákat folytatjuk, és ezért volt szükség erre az egész állásfoglalásra, amit a Voks 2025 jelentett, hogy a miniszterelnök ezeket a csatákat (meg) tudja vívni” – mutatott rá a kommunikációs igazgató.

