Mentőt kellett mentsenek a mentősök – súlyos balesetet szenvedtek

A baleset pontos körülményeit még vizsgálják, de az első információk szerint a mentőszolgálat járműve szolgálat közben ütközött egy másik autóval – írja a nool.hu.

Mentő ütközött a mai durva balesetben

Fotó: OMSZ

A karambol olyan súlyos volt, hogy a mentőautó személyzete is orvosi ellátásra szorult – vagyis a bajba jutott mentősökhöz is mentő érkezett. A hatóságok teljes útzárat rendeltek el a 22-es főút érintett szakaszán, a forgalmat Patvarc felé terelték. A mentés és a helyszínelés órákig tartott, a közlekedők hosszabb várakozásra kényszerültek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a baleset ismét rávilágít arra, mennyire fontos a fokozott figyelem, még akkor is, ha a balesetben első látásra rutinos és képzett járművezetők is érintettek. A sérültek állapotáról egyelőre nincs hivatalos információ.

Másik tragikus baleset is történt hétfő délután, ezúttal Szombathely határában. Feltehetőleg rosszul lett a sofőr, aki egy kisbuszt is majdnem letarolt, végül egy villanyoszlopnak csapódott.