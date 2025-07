Nem gondolná, miben segít a mesterséges intelligencia a magyar helyszínelőknek

Még több bűnügy: Jard podcast

Kisléghi-Nagy Rudolf, a Hír TV Riasztás című műsorának műsorvezetője az Origónak is készít bűnügyi podcastot. A Jard vendége volt hazánk egyik legjobb nyomozója, Petőfi Attila vezérőrnagy, aki több évtizedes tapasztalattal a háta mögött beszélt pályájáról, a rendőri munka nehézségeiről, és arról, mit jelent évtizedes bűnügyeket felderíteni, sokszor szinte a semmiből.

Létezhet egy világ, ahol a tükör visszabeszél, a porszívó nélkülünk is dolgozik, füst nélkül dohányzunk, az arcmaszk pedig pillanatok alatt kifejti a hatását? Mindez ma már nem science fiction, hanem nagyon is hétköznapi valóság a technológiai fejlődésnek köszönhetően. A modern kor "láthatatlan innovációi" észrevétlenül lopództak be az életünkbe. Ezek a technológiák könnyebbé, tudatosabbá teszik az életet, és segítenek az ártalomcsökkentésben is.