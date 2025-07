Meztelenkedés a belvárosban

A Távírda utcában egy fiatal nő anyaszült meztelenül sétált, mintha csak egy nudista strandon járna. A rendőrség és a mentők is a helyszínre érkeztek, a meztelenkedés esete sokkolta a helyieket. Hasonló történt korábban egy benzinkúton is, ahol egy pucér férfi okozott pánikot: beült idegenek autójába, kiabálva követelte, hogy vigyék el, végül rendőrök és benzinkutasok fékezték meg. A mentőknek nemcsak a férfit, hanem egy sokkos állapotba került szemtanút is el kellett látniuk – írja a Veol.

A nyilvános meztelenkedések gyakran nem botrányos tréfák, hanem súlyos mentális problémák jelei lehetnek.

Fotó: Facebook/VVRK

Mi állhat a nyilvános meztelenkedések hátterében?

A szakértők szerint az ilyen esetek mögött többnyire pszichiátriai problémák, drog- vagy alkoholfogyasztás áll, de előfordulhat, hogy figyelemfelkeltés vagy fogadás miatt történik a meztelenkedés. A rendőrségi tapasztalatok alapján sokszor visszatérő, zavartan viselkedő személyekről van szó. Bár kívülről viccesnek tűnhet, ezek az emberek gyakran segítségre szorulnak, nem pedig büntetésre.

Mit tehet, ha ilyet lát? Semmiképpen ne avatkozzon közvetlenül, hiszen az illető viselkedése kiszámíthatatlan lehet. Hívja a 112-es segélyhívót, hogy szakemberek intézkedjenek. A botrányos fehérvári és veszprémi esetek is rámutatnak, hogy a közbiztonság fenntartása túlmutat a klasszikus rendőri feladatokon – a társadalomnak is szerepe van a segítségnyújtás felismerésében.