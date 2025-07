Az ominózus videót Tordai Bence, a Párbeszéd mikrotagságából is kiszorult, vagy azt nagy bátorsággal Karácsony Gergely necces főpolgármesterré választása után magára hagyó politikus osztotta meg a Facebook-on. Igen, az ő nyelvi leleménye, vagy máshonnan lopott ötlete a „Macskás fadísz”, a „Mocskos Fidesz!” parafrázisa, amivel a videót kommentelte.

Mocskos Fidesz! - ez Tordai Bence politikai hagyatéka; fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

No mármost, ugye, Tordai Bence politikai pályafutásáról csak zárójelekben lehet beszélni. Nyilván ő is másképp képzelte ezt, mert hát a Soros-keltetőben, ahol nevelkedett, nem ezt a szerepet szánták neki. Illetve, nem ezt ígérte évtizedeken át a tartótiszteknek. Aztán valahogy mégis megmaradt a balliberális oldal örök reménységének. Olyannyira, hogy most már politikai valóját is zárójelbe téve ő is a Tisza Párt győzelmében reménykedik. Hátha Magyar Péter a választások után valahogy félreállítható lesz - mert ez a terv – és akkor örök ígéretből bizonyítékká válik. Tordai Bence ugyanis, mint örök ígéret, valójában nem tett le semmit az asztalra életében, azon kívül, hogy korábban még a tömeg sűrűjében, most már csak a kispadról nézve örömködik, ha felhangzik a „Mocskos Fidesz!”.

Hadd tegyek egy elsőre furcsa, de általam sokszor idézett kitérőt a viccre, miszerint: Mi történne, ha a sivatagban bevezetnék a kommunizmust? Először nem történne semmi. De aztán, lassan, el kezdene fogyni a homok…

Nos, ez az a tanulság, amit érdemes megjegyezni Tordai Bencével és a holdudvarával kapcsolatban is. Ha Tordai Bence, ígéretből bizonyítékká válna, és politikai hatalomhoz jutna, elvbarátaival közösen, nos, akkor először nem történne semmi. Aztán el kezdene fogyni a homok. Egyszer csak elfogyna a 25 év alatti fiatalok SZJA-adómentessége. A kedvezményes utazás. Elfogyna a CSOK. Elfogyna a babaváró-kedvezmény. Elfogyna a három százalékos államilag támogatott lakáshitel-program. Azért fogyna el, mert Tordai Bencét és körét mindezek az élettervező lehetőségek sosem érintették. A Párbeszédnek sosem voltak ilyen jellegű programjai.

Nem lehet mindenkinek a „Mocskos fidesz!” a politikai hagyatéka

Viszont Tordai Bence sem lehet mindenkiből. Ő szerencsés, hogy Tordai Bence lehet. De a fiatalok, akik őszinte örömmel skandálják a „Mocskos Fidesz”-t a koncerteken, nekik is lehet még rendes életük. Tordai Bencéhez képest rendes munkájuk, rendes életük, valós munkából származó fizetésük. Párjuk, családjuk, házuk kerttel. Egy ilyen életre most van lehetőségük. A másik lehetőség a macskás fadísz.