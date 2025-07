Vizsgabotrány: a rozoga roncsot is átengedték, ha virították a lóvét

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség összesen 59 ember ellen emelt vádat bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés miatt a kecskeméti korrupt műszaki vizsgáztatók ügyében – számolt be a Baon.hu. Emlékezetes: a nyomozás során a teljes vizsgaállomás kompromittálódott: a biztosok hónapokon át pénzt, ajándékokat fogadtak el az ügyfelektől. A hatósági vizsgálat több mint két éve zajlott, 2023 februárjában már letartóztatások is történtek, a vádemelésig azonban csak most jutott el az ügy, amelyet a Kecskeméti Törvényszék tárgyal.

59 ember ülhet a vádlottak padjára, köztük a korrupt műszaki vizsgáztatók.

Fotó: MW

Műszaki vizsgáztatók vastag borítékokkal

A vádirat szerint tíz kormánytisztviselő – mindannyian a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal munkatársai – szervezetten készpénzt és ajándékokat fogadtak el az ügyfelektől. A jogtalan előnyért legalább ötezer forintot kértek alkalmanként. A befolyt csúszópénzekről alapos nyilvántartást vezettek az érintettek, ám tolvajnyelvet használtak: percekben tartották nyilván az összegeket, egy perc ezer forintnak számított. A munkanap végén a „bevételt” szétosztották egymás között az öltözőben, függetlenül attól, hogy ki mennyi pénzt vett át aznap. Az ügyészség 49 ügyfelet is megvádolt, akik rendszeresen fizettek különböző szolgáltatásokért. A vádirat szerint a kormánytisztviselők 1068 alkalommal fogadtak el pénzt és ajándékot 100 munkanap alatt.

Razzia

2023. február elsején csapott le a hatóság a vizsgaállomásra, akkor még csak nyolc kormánytisztviselő ellen indult nyomozás bűnszövetségben elkövetett vesztegetés miatt. A Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség közös akciójában 53 millió forintnyi készpénzt foglaltak le. A nyomozás során mind a tíz tisztviselő beismerő vallomást tett. Esetükben az ügyészség letöltendő börtönbüntetést, pénzbüntetést, foglalkozástól és közügyektől eltiltást, valamint vagyonelkobzást indítványozott.

Még februárban írtuk meg, hogy szabálytalanul, vizsgáztatás nélkül adtak ki friss műszakit lassú járművekre és pótkocsikra, ezért vádat emeltek három férfi ellen.