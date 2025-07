Meglepő üzenetet kapott Stohl András a Nagy Ő szereplése kapcsán

Meghökkentő bejelentést tett a TV2: a következő Nagy Ő nem más lesz, mint Stohl András. A színész, aki nemrég jelentette be válását, most új esélyt kap a szerelemre – legalábbis a képernyőn. A hír hallatán az egyik legismertebb korábbi versenyző, Péntek-Gyulai Virág, vagyis „Nagy Ő Virág” is megszólalt – írja a Bors.

Stohl András lehet az új Nagy Ő – Virág pedig harmadszor is versenybe szállna.

Fotó: TV2/bors

Nagy Ő Virág szerint Stohl András „tökéletes választás”

A Borsnak nyilatkozva elárulta, hogy meglepte a hír, de szerinte jó választás a színész. Sőt, ha kapna tőle egy kedves üzenetet, akár harmadszor is vállalná a műsort. „Ha én is megyek, akkor baj nem lehet” – tette hozzá nevetve.

A korábbi két évadban szereplő Virág szívesen emlékezett vissza Stohl humoros szereplésére az Ázsia Expresszben is, és úgy véli, a nézők is megkedvelhetik ezt az új irányt.