Budapesti csőd: a NAV vizsgálhatja Karácsonyék gazdálkodását

Újabb hatósági eljárás fenyegeti a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzatot. A Magyar Nemzet információi szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) került ugyanis az a rendőrségi feljelentés, amelyet Tényi István tett Budapest gazdálkodásával és csődközeli helyzetével kapcsolatban.

Budapest, 2019. november 25. Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester (b) sajtótájékoztatót tart a városházán.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az ügyben a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság – feljelentéskiegészítés keretében – vizsgálódott, ám végül elutasították a feljelentést. Tényi azonban költségvetési csalás gyanúját is felvetette feljelentésében, utóbbi cselekmény vonatkozásában pedig a NAV járhat el, így a rendőrség a költségvetési csalás kapcsán az ügyet áttette a hatáskörrel rendelkező adóhatósághoz.

Tényi feljelentésében felhívta a figyelmet arra, hogy a főváros pénzügyi helyzete rendkívül súlyos, miközben a városvezetés óriási kiadásokat vállal, például a Rákosrendező ingatlanvásárlására. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász is komoly aggályokat fogalmazott meg a döntéssel kapcsolatban, kiemelve: a főváros mínusz 41 milliárd forintos számlaegyenlege mellett ilyen költekezés súlyos felelőtlenség.

A fővárosi költségvetést a Kúria is jogszerűtlennek találta, mindez pedig felveti a szándékosság kérdését is. Tényi szerint ha Karácsonyék tisztában voltak a helyzet súlyosságával, és mégis vállalták a több tízmilliárdos kiadást, akkor büntetőjogi felelősségük is felmerülhet.

A város pénzügyi problémáit tovább súlyosbítja, hogy az újonnan beszerzett CAF-villamosok forgalomba állítása is késik, mivel a szükséges infrastruktúra-fejlesztésre nincs forrás. Deutsch Tamás EP-képviselő a napokban úgy fogalmazott: Karácsony Gergely ellenzéki politikája is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország nem jut hozzá az uniós helyreállítási alap forrásaihoz, így a főváros forráshiánya részben saját politikai döntéseinek a következménye.