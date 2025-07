Szétrágja az autót a nyest? Így védekezzünk!

Sokan keresnek hatékony megoldást a házaknál, padlásokon vagy autókban megjelenő hívatlan vendég, a nyest ellen. A nyest különösen az autók motorterében és a padlásokon okoz károkat: vezetékeket rág szét, szigetelést tép szét – a ZAOL egy biológust is megkérdezett, miként viselkedik a nyest és van-e ellene megoldás.

A nyest szeret mindent megrágni.

Fotó: Werner Nagel

Csapdázzunk vagy ne a nyest ellen?

Egy zalai Facebook-csoportban többféle ötlet is felmerült, a macskától kezdve a csapdázáson át egészen a szagriasztókig. Egyesek szerint a kandúr elriasztja, mások szerint viszont ez mit sem ér. Élve fogó csapdát is ajánlanak, de ez jogi és etikai szempontból problémás lehet.

Dr. Illyés Zoltán biológus óva int a csapdázástól, mert védett fajok is horogra akadhatnak.

A nyest megszokta az ember közelségét, és bár hasznos, mert kisrágcsálókat is fogyaszt, mégis sok kellemetlenséget okoz. A menyétfélék családjába tartozó kis ragadozó okos és alkalmazkodó. Az Agroinform szerint ultrahangos riasztó, erős szagok és házi praktikák is segíthetnek. Korábban arról írtunk, hogy az egyik lehetséges megoldás a rendszeres motormosás, vagy védelmi berendezés beszerelése. A nyestriasztó védelmi berendezés egy elektromos készülék. Azokon a helyeken, ahol jellemzően bebújhatnak a motortérbe, fémlapocskákat helyeznek el amiket rákapcsolnak egy elektromos elosztóra. De beválhatnak házi praktikák is.

A levendula alapú por a leghatásosabbnak bizonyult,

amely hosszú időre távol tartja a nyestet. Egy görögországi tipp szerint vécéillatosító is működhet a motorházban. A lényeg: ne hagyjuk, hogy ez a ravasz kis ragadozó tönkretegye az autónkat vagy otthonunk nyugalmát.