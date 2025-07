Okosmérő váltja a hagyományos villanyórákat – ezt érdemes tudni az új rendszerről

2025-től új korszak kezdődik a hazai háztartásokban: fokozatosan eltűnnek a hagyományos villanyórák, helyüket pedig az okosmérő veszi át. Az E.ON Hungária csoport már megkezdte az új típusú fogyasztásmérők telepítését, amelyek nemcsak pontosabbak, hanem számos kényelmi funkcióval is rendelkeznek – írja a Sonline.

Az okosmérők jelentik a jövőt

Fotó: Csapó Balázs / Sonline

Az okosmérő legnagyobb előnye, hogy automatikusan továbbítja az adatokat a szolgáltatónak, így nincs többé szükség a kézi leolvasásra vagy a mérőállás diktálására.

A rendszer képes valós időben követni az áramfogyasztást, ami segíti a tudatos energiahasználatot és a költségek tervezését is.

Az E.ON Hungária csoport célja, hogy országszerte lecserélje a klasszikus villanyórákat.

A cég tájékoztatása szerint Somogy megyében már közel 32 ezer okosmérő került felszerelésre, országosan pedig meghaladta a félmilliót a beüzemelt eszközök száma.

A német anyavállalat, az E.ON, összesen egymilliárd eurót fordít a hálózat fejlesztésére.

A modern mérőeszközök nemcsak egyszerű számlázási célokat szolgálnak – adatokat gyűjtenek a fogyasztási szokásokról is, ezáltal támogatják az energiahatékonyságot. Az okosmérők telepítése ráadásul olcsóbb is lehet, mint a régi típusú mérők esetében: átlagosan 61 ezer forintos költséggel kell számolni, bár a fogyasztásmérő szekrény kialakítása ezen felül is növelheti a kiadásokat.

A villanyórák kora tehát hamarosan véget ér – az okosmérő nemcsak kényelmesebb, hanem hosszú távon környezettudatosabb megoldást is kínál. Az átállás az E.ON Hungária szakembereinek segítségével ütemezetten, régiónként történik.