High-Tech Suli Program: Öt iskola nyer digitális tantermet

Lezárult a Mészáros Csoport által támogatott High-Tech Suli program legújabb pályázati köre, amelyben ismét általános iskolák jelentkezhettek egy 21. századi digitális tanterem kialakítására. Az idei évben 90 alapítvány pályázott a mintegy 40 millió forintos fejlesztésre, a legjobb szakmai anyagokat benyújtó intézmények közül öt iskola nyerte el a lehetőséget, hogy csatlakozzon a programhoz, és ezzel modern oktatási környezetet biztosítson diákjainak. - közölte a csoport szerdán az MTI-vel.

Több iskolában is modernebb lesz az oktatás - Várkonyi Andrea - Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Sikeres pályázatot benyújtó intézmények az innovatív oktatás fejlesztéséért

Királyegyházai Általános Iskola,

Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája,

Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona,

Győri SZC Haller János Általános Iskola,

Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola,

Szegedi Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola.

Ezek az intézmények hamarosan egy teljesen átalakított, modern tantermet vehetnek birtokba, ahol digitális eszközökkel és alkotópedagógián alapuló oktatással segítik a diákok fejlődését. A High-Tech Suli filozófiája túlmutat a technikai fejlesztésen, a cél, hogy a tanárok és a tanulók együttműködését, kreativitását és gondolkodását egy új szintre emeljék - írták.

"Minden egyes pályázat mögött elhivatott pedagógusok és lelkes iskolai közösségek munkája áll. Különösen örömteli volt számunkra, hogy a pályázók többsége nemcsak az eszközökre, hanem a diákok fejlődésének támogatására, a tanulói élményre és a tanári együttműködésre helyezte a hangsúlyt. Ez jól mutatja, hogy mennyire tudatosan készültek a jelentkezők a programra" - mondta el Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke a közlemény alapján.

Közölték, bár a tantermekben olyan eszközök kapnak helyet, mint 3D nyomtatók, lézervágók és okoseszközök, a valódi fókusz a módszertanon és a szemléletváltáson van. A program részeként a pedagógusok féléves módszertani képzésen vesznek részt, amelynek során megtanulják, hogyan építhetik be a digitális eszközöket a tanórákba, nem látványosságként, hanem valódi oktatási eszközként, emellett havi bérkiegészítést is kapnak a programban végzett többletmunkájukért - írták.

"Az elmúlt évek során valódi közösséggé formálódott a High-Tech Suli program: egy olyan országos hálózattá, ahol az iskolák nemcsak eszközöket kapnak, hanem tudást, inspirációt és egymástól tanulás lehetőségét is. A program nemcsak a tanítás minőségét javítja, hanem segít a diákoknak abban is, hogy olyan készségeket szerezzenek, amelyekkel biztosabban boldogulnak majd a munkaerőpiacon, legyen szó kreativitásról, problémamegoldásról vagy együttműködésről" - emelte ki Horváth Ádám, a High-Tech Suli program szakmai vezetője.

Kitértek arra is, a beérkezett pályázatok alapján jól látszik, hogy egyre tudatosabb és felkészültebb iskolák jelentkeznek a programba, a jelentkezők körülbelül ötöde már tavaly is pályázott. Idén különösen aktívnak bizonyultak az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI-k), összesen hét ilyen intézmény jelentkezett, és többen közülük magas pontszámmal végeztek, ami a módszertani felkészültségüket és tudatos tervezésüket is tükrözi - fűzték hozzá.