Olcsó autók a NAV-nál – ilyen árakon most ritkán látni kocsikat

A nyári forróságban is bőséges a kínálat: vármegyékre bontva lehet megnézni a lefoglalt járműveket a NAV oldalán, ahol a műszaki állapot, fotók és minden fontos adat elérhető. Találni itt Peugeot 307-est Kaposváron, amit már 440 ezer forintos minimál ajánlattal lehet vinni, de Pécsen egy Skoda Octavia is kalapács alá kerül, 2,5 milliós becsértékkel, egymillió-250 ezres induló licittel. Aki olcsó autók közül választana, annak ott a békéscsabai Toyota Avensis 250 ezer forintos becsértékkel, de BMW-t is találni 375 ezer forintos kezdőárral – írja a Sonline.

Fotó: Unsplash

Olcsó autók a nyár közepén: IFA, BMW és még sok más

A kínálatban még egy 1986-os platós IFA is szerepel, amit Szekszárdon lehet megnézni – igaz, elhanyagolt állapotban. A járművek állapota változó, de a licitálás jó lehetőség lehet azoknak, akik jutányos áron szeretnének autót. Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület Somogy Vármegyei Szervezetének elnöke szerint nem ritka, hogy egészen jó gépkocsikat lehet kifogni az árveréseken, ha alaposan utánanézünk a kiszemelt darabnak.