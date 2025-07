Szinte mindent kockára tesznek az oltásellenes szülők

A rendőrök július elején csaptak le a diósjenői gyermekháziorvosi rendelőre, ahol bizonyítékokat és készpénzt foglaltak le. A rendelő még aznap teljes egészében kiürítésre került, a kiskorúak azóta csak a környező településeken juthatnak ellátáshoz. Az önkormányzat honlapja szerint Szendehelyen, Romhányban, Nőtincsen, Rétságon és Érsekvadkerten biztosítanak rendelési időt számukra, ugyanis a NEAK még a razzia napján szerződést bontott a praxist ellátó betéti társasággal, valamint a cég felmondta az önkormányzattal 1996-ban kötött és azóta érvényben lévő feladatellátási szerződését. Másnap kiderült, az orvos a vakcinákkal trükközött: „a megalapozott gyanú szerint több esetben is pénzt fogadott el azért, hogy a kötelező védőoltások beadását rögzítse a gyermekek nevére szóló oltási könyvben, majd azokat regisztrálja az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felületén. Ezzel szemben a vakcinákat ténylegesen nem adta be és az orvos az oltóanyagokat minden esetben kiöntötte” - olvasható a hatóság által kiadott közleményben. Az orvos szolgálatait sokszor oltásellenes szülők vették igénybe.

A börtönt és gyermekük elvesztését is kockáztatják azok, akik nem adatják be a megfelelő oltásokat. Képünk csupán illusztráció

Fotó: Getty Images via AFP/2025 Getty Images

Sokat kockáztatnak az oltásellenes szülők

A diósjenői gyermekorvos jelenleg is bűnügyi felügyelet alatt áll, a Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája 2025. november 4-éig rendelte el a kényszerintézkedést. Mint azt a bíróság megállapította, fennáll a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye, ám tekintettel arra, hogy az orvos együttműködött a hatóságokkal, otthonában tartózkodhat, lábán nyomkövetővel.

Az oltásellenes diósjenői gyermekorvos bűnügyi felügyeletbe került.

Fotó: Facebook/Nemzeti Védelmi Szolgálat

A hatósági közlemények egyelőre nem szóltak arról, hogy bárki mást is felelősségre vonnának az ügyben, ám ez valószínűleg változni fog. A folyamatban levő nyomozás során ugyanis biztosan vizsgálni fogják a szülők felelősségét, akik feltehetőleg nemcsak az orvos megvesztegetése miatt felelhetnek a törvény előtt, hanem kiskorú gyermekeik veszélyeztetéséért is. Sőt, akár a gyámhatóság intézkedése is ott lebeg a fejük felett.

Gyámhivatal: a védőoltás elmaradása veszélyeztetettséget jelent

Az Origo.hu kérdéssel fordult a Nógrád Vármegyei Kormányhivatalhoz az ügyben, amely Diósjenőn és környékén is illetékes. Mivel a kormányhivatal alá tartozó gyámhivatal egyedi ügyekben nem adhat tájékoztatást, arra voltunk kíváncsiak, hogyan értékelik egy-egy ilyen esetben a szülők felelősségét és a hivatalnak milyen szerepe lehet az ügyben?