Orbán Balázs: Az Európai Unió nem nyári tábor

„Kijevben úgy tűnik, a valóság helyett vágyálmok alapján zajlik a jogértelmezés. Azt állítják, hogy nincs is szükség egyhangúságra ahhoz, hogy megkezdődjenek az EU-csatlakozási tárgyalásaik” – írja Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében, reagálva Olga Sztefanisyna az európai és az euroatlanti integrációért miniszterelnök helyettes azon kijelentésére, hogy Magyarország nem akadályozhatja meg az ukránok uniós csatlakozását.

A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozza:

Az Európai Unió nem nyári tábor, ahová elég egy jelentkezési lap kitöltése.”

A bővítés nem automatizmus, és főleg nem valami geopolitikai könyöradomány. Ez 27 szuverén állam közös döntése, egyhangú szavazással. Pont.

Nem fogunk szemet hunyni a kisebbségek jogfosztása, a háborús eszkaláció veszélye és az európai gazdaság tönkretétele felett.”

Kijev előtt még hosszú út áll: meg kell tanulnia, hogy az uniós tagságot nem fogják elérni sem fenyegetőzéssel, sem zsarolással – kamu jogértelmezéssel végképp nem. A politikai igazgató kiemelte:

Csak akkor lehetnek tagok, ha az egyetlen ország érdekeit sem sérti, és ahhoz minden tagállam hozzájárult.

Ide tartozik Orbán Viktor kormányfő azon kijelentése, hogy ugyanaz lesz a helyzet, mint a migráció esetén, Magyarország ott is először egyedül volt, most ha „körülnézünk, szinte kivétel nélkül mindenki velünk van, tehát ugyanez történik majd a háború és a béke és az ukrán tagság ügyében is.

Ha felveszik Ukrajnát, akkor a háborút is felveszik az EU-ba, emellett az ukrán csatlakozás tönkre fogja tenni a gazdaságot, és ennek óriási a kockázata.

Közben Dánia az uniós jogi eszköztár „teljes bevetését” sürgeti Magyarországgal szemben és a háborúpárti dán kormány minden eszközt bevet, hogy Ukrajna az EU tagja legyen.