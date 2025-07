„Bűnre nem lehet pártot építeni. Árulásra nem lehet közösséget építeni, vagy csak átmenetileg, mert azután széthullik az egész. A négy évvel ezelőtti választáson is ez történt, és a vége most is pontosan az lesz, mint akkor volt” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Patriótának adott, szerdán megjelenő interjú promóciós videójában.

„A négy évvel ezelőtti választáson is ez történt – minden pontosan úgy, mint most” – mondta a kormányfő. A vége is pontosan ugyanaz lesz, mint akkor volt. Mi ezt egy becsületes küzdelemben, nagy arányban meg fogjuk nyerni – szögezte le Orbán Viktor. Orbán Viktor a Patriótának adott interjúját ma 16:30-tól követheti élőben – az Origón is.

