Orbán Viktor: Semmiképpen nem lehet az európai emberek akarata ellenére felvenni Ukrajnát az EU-ba

Kitért arra, hogy

a gabonát már nagyjából betakarították, a kalászosokból lesz annyi, amennyi szokott, még exportra is jut.

A baj a napraforgónál és a kukoricánál van, mert azoknak most kellene eső – emelte ki. Hozzátette: ha ez hosszabb távon is így marad, akkor a július, augusztus, szeptember problémás lesz, és ha télen nincs csapadék, ami nem szivárog be a talajba, akkor azt is pótolni kell valahogy. Orbán Viktor reagált arra az elképzelésre, amely eltörölné a gazdák ingyenes vízhasználatát. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy az ezt javasló emberek „buborékban élő emberek”, nincs közük a valósághoz.

Ugyanaz a gondunk Brüsszellel, mint itt a budai úrigyerekekkel a Tiszában,

buborékban élnek, nem ismerik a valóságot – mondta. Ott ülnek Brüsszelben, és azt mondják, az a jó, ha piaci ára van a dolgoknak. Valóban az a jó, de a gazdák Magyarországon például nem tudják kifizetni a vizet, mert nincs annyi pénzük – mutatott rá. Megjegyezte: ilyenkor nem a tankönyveket kell bújni, hanem azt kell mondani, hogy konkrét ügy van, itt és most kell segíteni.

Akkor mindegy, hogy mit olvastak a budai úrigyerekek vagy a brüsszeliek a tankönyveikben, ilyenkor a valóságból kell kiindulni – érvelt. Hozzátette, a vizet a gazdáknak olcsóbban, ha lehet ingyen kell adni, „akkor is ha Brüsszel a feje tetejére áll”.