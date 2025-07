„A migráció (megállításában) a feleségemé az igazi érdem. Segélyszervezetnél is dolgozik, és lement a migránsoknak is segíteni, amikor az első hullám volt. Hazajött, és azt mondta: »Na, szedd össze magad, menj oda, és ne engedj be egyet sem«” – mesélte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap megjelent reels-videóban.

„Csak katonaérett, jó fizikumú fiatal férfiak. Hagyjuk a mesét a menekülésről, mert ebből nagy baj lesz!” – mondta a miniszterelnök. Ő intellektuálisan egy jobb képességű ember, mint én. Jobb tanuló is volt, meg jobb jogász is volt, mint én” – árulta el feleségéről, Lévai Anikóról Orbán Viktor.

