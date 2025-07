Akasztófa, Jézus Mária és a magyar űrhajós – Orbán Viktor nagyinterjúja a Hotel Lentulaiból mindent vitt!

A Hotel Lentulai falai között adott nagyinterjút Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek, amelyben szinte minden szóba került, ami a mai Magyarországot és a világot formálja – a politikától kezdve az űrutazáson át a futballig.

Az interjú egyik legmeghatóbb pontja, amikor Kapu Tibor űrutazásáról beszélt a miniszterelnök. Mint mondta, a magyarok sokszor úgy érzik, bizonyos területeken „nincs nekik lap osztva” – ilyen például az űrkutatás is. Kapu Tibor viszont most ezt a képzetet írhatja át örökre. Ezért óriási jelentőségű ez az utazás Orbán Viktor szerint. A beszélgetés meglepően személyes húrokat is megpendített. Orbán Viktor elárulta, hogy szabadidejében régi parlamenti jegyzőkönyveket olvasott, és elképesztőnek tartotta, milyen viták zajlottak egykor a Lánchíd vagy a Parlament megépítése körül. De amikor ezek elkészültek, mindenki egy kicsit a saját sikerének érezte – ez a magyar lélek egyik mély rétege, amit szerinte nem szabad lebecsülni. A fanyalgók is így fanyalognak most Kapu Tibor kapcsán, de végül mégis sikerként fogják majd elkönyvelni.

Orbán Viktor hosszú interjút adott Lentulai Krisztiánnak. Fotó: Képernyőfotó/Mandiner

„Nem kristálygömböm van, a világot szeretném megérteni”

A politikáról szólva Orbán Viktor úgy fogalmazott: „A gondolkodásban radikálisnak kell lenni, a cselekvésben viszont mértéktartónak.” Orbán Viktor elmagyarázta, hogy ebből a radikális gondolkodásból adódik, hogy végiggondolja a világ történéseit. Neki nem kristálygömbje van, hanem próbálja a világot megérteni, ebbe rengeteg energiát is ölt. A rögbihez hasonlította a politikát, ahol a labdát vivő játékost minden oldalról támadják, mégis el kell jutnia a célba.

Futball

Szóba került a közelmúlt tragédiája is – a Liverpool portugál játékosának halála, ami mélyen megrendítette a miniszterelnököt. Bár nem szurkol külföldi csapatnak, „ha valakinek, hát talán a Real Madridnak igen, Puskás miatt” – mondta. Ám a legnagyobb reménye az, hogy „Magyarország világbajnoki döntőt játszik még az ő életében."

Lentulai Krisztián kérdésére, miszerint „ráunhatnak-e az emberek egy kormányzásra?”, a miniszterelnök világosan válaszolt: „Feladat ennek az elkerülése.” Orbán szerint a magyaroknak jó kormányra van szükségük, és az ő dolga, hogy minden döntést alaposan végiggondoljon – ebben pedig sokat segített neki felesége meglátása a migrációs kérdések kapcsán.