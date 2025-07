Orbán Viktor: Nyugodtan futok rá a választásra

Nem hiszem, hogy a teljesítményt bármilyen digitális mozgalom felül tudja írni - tette hozzá, azt hangsúlyozva, hogy ugyan létezik a nyugati politikában a "szándékfelelősség" kérdése, mert a liberálisok a szándékokra kíváncsiak, de ez csak egy választásra lehet elég, mert utána mindenki az eredményeket nézi.

A pokolba vezető út is jó szándékkal van kiövezve, de ez nem ok arra, hogy elmenjünk a pokolba - fogalmazott Orbán Viktor, majd kijelentette, "nekünk mindig is volt egy szervezett politikai közösségünk, amit úgy hívtak, hogy párt", e mellé építik fel a Harcosok Klubjával digitális politikai mozgalmukat, de a Tisza Párt csak ez utóbbival rendelkezik.