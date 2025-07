Egy évben Magyarországon kifizetett összes nyugdíj 18-szorosát fizetnék Ukrajnának

A kormányfő bírálta Brüsszelt is, amiért – mint mondta – erőltetik Ukrajna uniós csatlakozását. Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország közvetlen szomszédja Ukrajnának, ezért számunkra az ukrán tagság elfogadhatatlan. Úgy véli, ha Ukrajnát felvennék az EU-ba, az a háborút hozná közelebb, hiszen

a világnak ez a térsége lesz a háború terepe”

– ez pedig szerinte megengedhetetlen.

Orbán határozottan kijelentette:

tagságról szó sem lehet, az visszavonhatatlan.”

Úgy látja, Ukrajna sorsa az, hogy ütközőállam legyen Oroszország mellett – hasonlóan ahhoz, amilyen szerepben korábban Magyarország is volt. Mint mondta, nem akarunk visszatérni ebbe a pozícióba. Szerinte egy szerződéses alapú együttműködés lehetséges lenne Ukrajnával, ebben partnerek lennénk – de most nem erről van szó.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy Ukrajna rendszeresen fenyegeti Magyarországot. Hangsúlyozta: ebben a helyzetben higgadtságra van szükség, „ez nem színpad.” Mint fogalmazott:

hiába jön az ukrán elnök a színpadról”

ő néha komolyan veszi a fenyegetéseket és ennek megfelelően cselekszik, máskor viszont figyelmen kívül hagyja azokat.

Kritikát fogalmazott meg az ukrán álláspontot támogató magyar pártokkal szemben is, nevesítve a Tisza pártot és a Demokratikus Koalíciót. Hangsúlyozta: Ukrajna egyre inkább próbálna beépülni Magyarország testébe,

de ezt nem fogjuk engedni”

– tette hozzá.

A jogállamiság kapcsán elmondta, hogy az egy politikai zsarolási eszköz, amit valójában Brüsszel sért meg folyamatosan.

Ez már kampány

Orbán Viktor a Kneecap nevű, antiszemita botrányba keveredett rap trió kitiltásával kapcsolatban úgy fogalmazott: a Sziget Fesztivál szervezőinek voltaképp tudniuk kellett volna, hogy egy ilyen együttes meghívása problémás lehet. Hangsúlyozta:

Ha Magyarországra jössz, be kell tartanod a törvényeinket.”

A miniszterelnök szerint nem példa nélküli, hogy a művészek politikai oldalt választanak – mint mondta, az Egyesült Államokban is sok előadó a Demokrata Párt mögé áll. Most szerinte hasonló folyamat zajlik Magyarországon is.

Ez már kampány”

– jegyezte meg.