Orbán Viktor: Donald Trump megette reggelire Ursula von der Leyent

Orbán Viktor szerint nem minden felmérés valós képet mutat – gyakran politikai célt szolgál. A miniszterelnök felidézte, hogy Hahn Endre is elismerte: „A közvélemény-kutatás sokszor nem a valóságot, hanem a kampánystratégiát szolgálja.” Orbán elmondta: az amerikai mintát követve sok nyugati országban is előfordul, hogy „a számok értelmezése a megrendelő céljait tükrözi”. Hozzátette: „Aki fizeti a felmérést, az azt is szeretné, hogy az olvasó azt gondolja, a pártja nyerésre áll. Ez egy ismert műfaj.” A cél szerinte egyértelmű: „pszichológiai előny építése, nem pedig a valóság hű tükrözése.”