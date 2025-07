Orbán Viktor: Szankciókat követelünk a Sebestyén József haláláért felelős ukrán vezetők ellen

Sebestyén József halála megrázta az egész Kárpát-medencét, miután kiderült, hogy a fiatal magyar férfit Kárpátalján, erőszakos kényszersorozás közben verték halálra az ukrán hadsereg toborzói. Az eset hatalmas felháborodást váltott ki Magyarországon, és a magyar kormány azonnali lépéseket tett az igazságszolgáltatás érdekében.

Sebestyén József 1979-2025 Kép: Instagram

Orbán Viktor miniszterelnök a hivatalos Facebook-oldalán megosztott videóban jelentette be, hogy Magyarország hivatalosan kezdeményezte Brüsszelben, hogy azok az ukrán állami vezetők, akik felelősek Sebestyén József haláláért, kerüljenek fel az Európai Unió emberi jogi szankciós listájára.

Az egész Kárpát-medencét bejárták és megrázták azok a képsorok, amelyek azt bizonyítják, hogy honfitársunkat, Sebestyén Józsefet kényszersorozás közben toborzóknak nevezett alakok agyonverték. Semmi sem hatalmaz fel egyetlen államot sem arra a brutalitásra, amellyel Ukrajna bánt el Sebestyén Józseffel

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint Sebestyén József sorsa jól példázza, hogy Ukrajnában az államilag irányított törvénytelenség és a jogbiztonság teljes hiánya uralkodik, miközben Brüsszelben továbbra is dicshimnuszokat zengenek Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről.

Az ügy leleplezi a brüsszeli gépezet Zelenszkijről fújt dicshimnuszait, és bizonyítja, miért nem lehet tagja Ukrajna az Európai Uniónak. Sebestyén József nemcsak ukrán, hanem magyar, és ennél fogva európai uniós állampolgár is volt

– emelte ki Orbán Viktor.

A magyar kormányfő szerint az Európai Unió más országok esetében már többször alkalmazott hasonló szankciós gyakorlatot, így most is elvárható, hogy Brüsszel ne csak Zelenszkij hatalmát, hanem az ukrán emberek és a kárpátaljai magyarok biztonságát is megvédje.

Ideje, hogy Brüsszel ne csak az ukrán hatalom, hanem az ukrán emberek és a kárpátaljai magyarok mellett is kiálljon

– zárta üzenetét Orbán Viktor.