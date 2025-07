A miniszterelnök a Harcosok órája című online műsorban hétfőn felidézte: egy-másfél évvel ezelőttről arra emlékszik, hogy Magyar Péter minden beszédén az "első sorban csápolt, tapsolt és éljenzett a magyar útnak", most pedig, a Tisza elnökeként egy másik utat hirdet meg.

Orbán Viktor: A Tisza elfogadja a migrációs paktumot (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác)

Figyelmeztetett: ha valaki ma azt mondja magáról, hogy európai politikus, és kompromisszumot akar az Európai Bizottsággal, akkor annak előfeltétele, hogy elfogadja a migrációs paktumot.

A Tisza is erről beszél, "csak jó fül kell hozzá"

- mondta Orbán Viktor.

Hangsúlyozta: a migrációs paktum elfogadása azt jelenti, hogy több tízezer ember számára kell menekülttábort építeni - ez a kötelezettség már most is fennáll, csak Magyarország nem hajtja végre -, valamint el kell fogadni, hogy ha sok migráns érkezik Európába, akkor Brüsszelből döntenek arról, hogy kik és mennyien jöjjenek Magyarországra.

Brüsszel dönti el, hány migráns jöhet be az országba, nem mi

– mondta, hozzátéve:

Ez a megállapodás Magyarország végét jelentené.

A miniszterelnök szerint a magyar kormány világos álláspontot képvisel: „Meg lehet egyezni Brüsszellel, de csak a nemzeti érdek pozíciójából, nem önfeladásból.”

Orbán hangsúlyozta: a migrációs paktum nem elméleti kérdés, hanem gyakorlati veszély. A miniszterelnök két konkrét példát is hozott arra, hogy Nyugat-Európa már most szenved a tömeges migráció következményeitől. Berlinben nemrégiben erőszakba torkollott egy palesztinbarát tüntetés, Hollandiában pedig a rabbik már önvédelmi képzéseken vesznek részt.

Ez már nem fenyegetés, ez a valóság. Szerencse, hogy Magyarországon még nem ezzel élünk együtt

– fogalmazott.

A demokrácia is sérülhet a migráció következtében

Orbán Viktor szerint a migráció hosszú távon nemcsak a közbiztonságot, hanem a demokráciát is alááshatja. Aki beenged, annak előbb-utóbb jogokat is kell adnia a migránsoknak – idővel pedig akár állampolgárságot is.

Amikor a demokrácia találkozik a migrációval, az átalakítja az országot – észrevétlenül, de visszafordíthatatlanul

– mondta.

A Harcosok órájában elhangzottak megerősítik: a kormány szerint a választás nem pusztán belpolitikai kérdés lesz, hanem arról is szól majd, hogy Magyarország ellen tud-e állni a brüsszeli migrációs nyomásnak.