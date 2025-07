Orbán Viktor el akarja foglalni az internetet is?

És erre jön a liberális Fodor Gábor, és azt mondja, hogy lépjünk hátra. Mert akkor rájövünk, hogy nem is olyan rossz a helyzet. Sőt. Magyarország egy nagyon is élhető hely. De, és ezt már Orbán Viktor teszi hozzá, ezért kell végre azokra is gondolni, akik nem akarnak harcolni. Vagy akiknek már elegük van a folyamatos harcból. Akik építeni akarnak. Közösségben munkálkodni valami jóért, és aztán örülni neki. Mert ezt nagyon elfelejtették velünk. Sok év munkája volt benne. Most már az énekesek is csak erről tudnak énekelni. Tényleg eljött az ideje, hogy a jó farkast is tápláljuk, ahogy az indián monda tartja.