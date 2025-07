Felfegyverzett ukrán óriáshadsereg – Ki fogja visszatartani őket?

Magyarországnak a béke oldalán kell maradnia, mert a háború árnyékában komoly veszélyek leselkednek ránk. Orbán Viktor erőteljes üzenettel fordult a magyar emberekhez.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Fotó: Fischer Zoltán.

Az ukrán hadsereg most a túlélésért küzd, de már így is fenyegetően és arrogánsan lép fel időnként a saját szomszédjaival, így Magyarországgal szemben is. Kérdés: mi történik majd, ha az EU fegyverrel, pénzzel, politikai hátszéllel tovább pumpálja ezt a most közel egymilliós hadsereget? Ki fogja visszafogni őket? Lesz bárki, aki megálljt tud parancsolni egy felfegyverzett ukrán seregnek, miközben Brüsszelnek esze ágában sincs kiállni a kárpátaljai magyarokért?

Orbán Viktor: A Jóisten se tudja, mire fogják használni a jövőben a felfegyverzett ukrán hadsereget

A miniszterelnök szavai mögött valós veszély húzódik meg: a háború árnyékában egy elbizakodott, nehezen kontrollálható ukrán haderő épülhet ki, ami a magyar határ mentén is komoly fenyegetést jelenthet. A miniszterelnök ezért üzeni: a béke nem csupán politikai cél, hanem a magyar biztonság záloga is.