Orbán Viktor: Meg fogjuk nyerni a következő választást is + videó

Sem szélsőjobb, sem szélsőbal

A májusi román elnökválasztás témájában a Krónika arról is kérdezte a miniszterelnököt, hogyan kell értelmezni azt az üzenetét, amelyben kitért George Simionra, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) államfőjelöltjére, hiszen az erdélyi magyarok erre alaposan felkapták a fejüket, és mind az erdélyi magyarság, mind annak érdekképviselete elzárkózott a szélsőjobbal való együttműködéstől.

– Nagyon helyes,

a romániai magyarok ne működjenek együtt szélsőjobbosokkal, meg persze szélsőbalosokkal se.

Tehát ne működjenek együtt olyanokkal, akik a magyarságnak az ellenségei. Hogy kik a magyarok ellenségei, azt itt, Erdélyben maguk jobban tudják, mint bárki bárhol a világ más pontján – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy értékelte: a választások alkalmával az erdélyi magyarok nagyon szép munkát végeztek, megvédték magukat egy szélsőjobboldali jelölttel szemben. A kormányfőt meglepte, hogy ilyen vihar kavart az elvi álláspont, amit mindig is képviselt.

– Azt mondtam, hogy nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe. De annyit üzenünk erről a szimbolikus helyről, ez Tihanyban történt, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, akárki is az, hogy mi az összefogás és az együttműködés talaján állunk – idézte fel korábbi szavait Orbán Viktor.

Magyarország nem támogat semmilyen retorziót

A miniszterelnök hozzátette: ez így lesz holnap is, holnapután, meg öt év múlva is, mert fontos, hogy Magyarország semmilyen elszigetelést, politikai retorziót ne támogasson Romániával és annak vezetőivel szemben, akárhogy is hívják a román elnököt.

– Tehát azt senki ne várja tőlem, hogy Magyarország támogatni fogja, ha Románia bármely megválasztott vezetőjével vagy kormányával szemben retorziókat akarnak érvényesíteni az Európai Unióban, ahol ez egyébként szokás, velünk szemben éppen büntetést és retorziót gyakorolnak. Mi, magyarok ott leszünk a románok mellett, ha Brüsszelben retorzió éri őket, mert kiállnak a szuverenitásukért vagy a kereszténységért. Ez a mi üzenetünk most is, és öt év múlva is ez lesz – mondta Orbán Viktor.