Ordas nagy a káosz a Tiszában

Nem lehet könnyű a pöffeszkedő és nárcisztikus zsebmessiás alatt az élet, a minimális ésszel és önérzettel rendelkező tiszások pánikszerűen menekülnek a szektából. Aki az eddigi kamugombócokat lenyelte és kiismerte Magyar Pétert és továbbra is marad, azzal nagyon súlyos gondok vannak, vagy úgy érzi, hogy sértett és semmihez nem értő általános kontárként itt van a legjobb helyen. Mint Ruszin-Szendi Ukránusz vagy az a Kulja András, aki napi szinten járatja le magát, és ahhoz sem ért, ami elvileg a szakterülete lenne. Ordas Eszter nem volt a legélesebb kés a fiókban, de úgy látszik, a Tisza jelenlegi állapota neki is sok volt.

Ordas Eszter

Fotó: Mandiner

Ordas Eszter rossz lóra tett

A folyamatos botrányok, a valóságtagadás és a belső terror teljesen kikészíti az amúgy sem túl acélos csapatot, a diktatórikus hangulat és Magyar Péter dühkitörései nem sok jóval kecsegtetnek. A szavakban Szeretetországot építő, ám elképesztő gyűlöletet szerte hintő Tisza Párt azon kívül nem képes semmire, hogy gyűlölködik és a középkori pestisjárvány állapotához hasonlítja teljesen érthetetlenül hazánk állapotát. Ezt tényleg csak a legsúlyosabb köpködők veszik be. Közben Magyar Péter letagadja, hogy lehallgatta a feleségét, pedig ezt mindenki tudja, Ruszin-Szendi zsírleszívását viszont nem lehetett tovább szőnyeg alá söpörni, így Toka tábornok néhány hónap hazudozás után elismerte, hogy a Honvéd kórház fizette a szépészeti beavatkozását, de még neki áll feljebb.

Lássuk be, még nem is csinált semmit a Tisza Párt, de már egyre cikibb odatartozni, újabb nagy álom kezd szertefoszlani, újabb örök életet ígérő lufi pukkad ki. A valóságtagadóknak meg marad a következő delikvens, mert a külföldi tartótisztek lehet, hogy már keresik a vagdalkozó Magyar Péter utódját. Talán Ordas Eszter is azért lépett ki, hogy egyeztessen a következő álomgyárral? Az biztos, hogy az őrjöngő Magyar Péter nem véletlenül rohant haza a nyaralásból, ahol mindennel foglalkozott, csak a gyerekeivel nem.