Ötgyerekes anya volt az áldozata a mai döbbenetes gyilkosságnak – újabb részletek derültek ki

Újabb borzalmas részletekre derült fény a ma délután történt családi tragédiáról. Egy bácsalmási férfi volt élettársára és közös fiukra támadt rá. A férfi előbb a nőt, majd fiát is megszúrta, végül saját magával is végzett – írta korábban az Origo. A legújabb információkról a BAON számolt be, akik azt is kiderítették, hogy az áldozat egy ötgyerekes anya volt, valamint a sebesült fiú állapotáról is hírt adtak.

Brutális gyilkosság történt Bácsalmáson, az egyik áldozat egy ötgyerekes anya

Fotó: Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

Ötgyerekes anya volt a mai késes gyilkos áldozata

Kedden, azaz ma kora délután szörnyű tragédia rázta meg Bácsalmás lakosságát. Az eddigi információk szerint sokan tudták, hogy az elkövető férfi erőszakos,

többször is bántalmazta volt élettársát és gyerekeit is, a portál információi szerint ezért távolságtartási végzés is érvényben volt ellene.

Ezért is figyelte őket ma egy bokros területről, hogy ne vegyék észre, onnan támadt rá a nőre és közös kisfiukra.

A 12 éves fiúért mentőhelikopter érkezett a helyszínre, onnan azonnal Pécsre szállították kórházba, úgy tudni, állapotát sikerült azóta stabilizálni. A gyilkosság helyszíne, a Köztársaság utca azóta is lezárt terület, jelenleg is tart a helyszínelés és a holttesteket sem szállították még el a hatóságok.

Megszólalt a polgármester a borzalmas tragédiáról

Bácsalmás polgármesterét is nagyon megviselte a történtek, nemcsak a lakosságot. Leginkább az árván maradt gyerekekről beszélt a baon.hu-nak, hiszen nagyon aggasztja őt a jövőbeni helyzetük.

A családi dráma következtében öt gyermek maradt árván, édesanya nélkül. Négy testvér jelenleg a bácsalmási alapszolgáltatási központ szociális munkatársainak gondoskodására van bízva, ők vigyáznak az otthon lévő, szülő nélkül maradt gyermekekre

– mondta a portálnak Németh Balázs polgármester, aki azt is hozzátette, hogy az árván maradt gyerekekről a hozzátartozók fognak gondoskodni, de a végső sorsukról az illetékes hatóságok majd később döntenek.

A polgármesteren kívül egy helyi lakos is megszólalt a részletekről, aki személyesen is jól ismerte a családot. A további megrázó részletekért és a videóért kattintson a linkre!