Mi vezethetett a tragédiához? – Ötgyermekes édesanya a bácsalmási gyilkosság áldozata

Kedd kora délután borzalmas családi tragédia történt Bácsalmáson. A támadás eredeti célja kettős gyilkosság volt, azonban az egyik áldozat túlélte a brutális támadást. A férfi célpontja korábbi élettársa volt, de a fiukat is megszúrta, majd végzett saját magával. A legújabb információkról a Baon.hu számolt be, amely azt is kiderítette, hogy az áldozat egy ötgyermekes édesanya volt. A portál munkatársai a szörnyű gyilkosság helyszínén jártak, ahol helyszíni fotókat is készítettek.

Fotó: Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

Ötgyermekes édesanya a bácsalmási tragédia áldozata: mi állhat a háttérben?

A megrázó tragédiának természetesen voltak előzményei, hiszen a környékbeliek jól ismerték a családot. Elmondásaik alapján a férfi régóta bántalmazta az ötgyermekes édesanyát, akinek emiatt érvényes távoltartási végzése volt. A helyiek közül sokan feltették a kérdést, hogy megelőzhető lett volna-e a tragédia. Jelenleg úgy tűnik, hogy a hatóságok mindent megtettek ezért.

A rendőrség már napi szinten járőrözött a család házánál azért, hogy az agresszív férfit távol tudják tartani.

Az édesanya folyamatosan kapcsolatban állt a hatóságokkal, ő maga állította azt, hogy volt párja betartja a végzésben foglaltakat, ám mégis megtörtént a tragédia.

A helyiek elmondása alapján azonban az agresszív férfi már korábban is megszeghette a távoltartási végzést és igyekezett kifigyelni volt párja szokásait, hogy tudja, mikor kell lecsapnia. A tragédia napján is egy bokros területről figyelte a nőt és 12 éves, közös kisfiukat, akik épp biciklizni indultak, amikor a támadó váratlanul lesújtott rájuk.

Az erőszakos férfi egy disznóölő késsel szúrta meg az áldozatot, akit a kisfiú próbált megvédelmezni, ezért az anyja elé ugrott, így ő is súlyos sérüléseket szenvedett.

Mint kiderült, az apa nemcsak a volt párját, hanem gyermekeiket is folyton bántalmazta, korábban már ki is hallgatták az elkövetőt kapcsolati erőszak és kiskorú veszélyeztetése miatt.

Ez lesz az öt árván maradt gyermek sorsa

A támadásban megsérült 12 éves kisfiú, aki édesanyját próbálta megvédeni, a karján és mellkasán szenvedett súlyos sérüléseket. Őt a helyszínről mentőhelikopterrel szállították kórházba életveszélyes állapotban. Úgy tudni: a veszély mostanra elmúlt, jelenleg is egy pécsi klinikán ápolják.