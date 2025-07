Pál István Szalonna: Az egyszerű magyar emberek öt mondattal helyretesznek ebben a mobiltelefonos világban

A család meghatározó alapja a stabilitásnak, de nem mindenkinek adatik meg, hogy családja legyen. Számukra viszont akár egy jó baráti közösség, egy vallási közösség, de akár a népművészeti közösség is stabil pontot jelenthet a bizonytalanságban.

Mit gondol, mit nyújthat az egyén egy közösségnek? Miben számíthat a világ önre?

– Nagyon fontos, hogy amit csinálsz, azt hittel csináld és jövőt építs. Szerintem ez a legfontosabb minden szakmában. Teljesen mindegy, hogy pék vagy, jogász vagy, újságíró vagy, zenész vagy, a lényeg, hogy akarj tenni valamit a jövőért, akarj tenni a közösségedért – méghozzá valami jót. Nem szabad rombolni, építeni kell.

Megfordítva a kérdést, mit remélhetünk mi a forrongó világtól?

– Hogy olyan vezetői lesznek a világnak, akik tudnak bölcsen és az emberek javára dönteni. Akik nem a saját dolgaikat, érdekeiket helyezik előtérbe, hanem arra összpontosítanak, hogy a világnak békére van szüksége, tényleges, igazi békére. Az emberek általában nem akarnak harcolni egymással. Az emberek azt akarják, hogy ki-ki a saját földjén, ahol élni szeretne, tehetsége szerint meg is tudjon élni a családjával.

Hiszek abban, hogy létezik a magyar emberekben a betyárbecsület. Ez azért is fontos, mert az, hogy „ránk számíthatsz” egy szépen hangzó mondat, de mi értelme van? A közösség ereje abból derül ki, hogy létezik-e, és valóban az-e, amit szeretnénk, hogy ez a mondat a bajban is igaz lesz. Ez a betyárbecsület: hogy akkor is kimondom és úgy gondolom, és úgy is teszek, amikor valóban szükség lesz rá!

Nagyon örvendek annak, hogy reggel amikor felkelek és levegőt veszek, még éldegélek.

Annak is örvendek, hogy van munkám, örülök, hogy egy gyönyörű helyen születtem, és bevallom, irgalmatlanul vágyok haza Kárpátaljára!”

Hogyan foglalná össze néhány mondatban Kárpátalja mai helyzetét?