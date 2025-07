Kezdődik az allergiások rémálma – ezekre a tünetekre figyeljen!

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint már most érdemes megkezdeni a gyógyszeres kezelést. A parlagfű virágporára érzékenyeknél rövidesen jelentkezhetnek a tipikus tünetek: tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés.

A parlagfű Észak-Amerikából származó inváziós faj.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Parlagfű okozta durvább tünetek

A jól ismert légúti tünetek mellett a parlagfű allergia egyéb panaszokat is okozhat. A parlagfű allergia szénanáthás tüneteket okoz, amiről elsősorban a tüsszögés, orrfújás, orrdugulás jut eszünkbe. A szénanátha azonban gyakran okoz szempanaszokat is. Vörös szemek, allergiás kötőhártya-gyulladás is jelentkezhet. Parlagfű szezonban bőrtünetek is jelentkezhetnek és a meglévők is súlyosbodhatnak. A bőrre tapadó pollenek ugyanis bőrviszketést, ekcémás tüneteket is okozhatnak. Megfelelő terápiával ezek a panaszok enyhíthetők vagy megelőzhetők.

A parlagfű előfordulási területe

A parlagfű jellemzően mezőgazdaságilag elhanyagolt területeken, táblaszéleken, árokpartokon és parlagon hagyott földeken fordul elő. Júniusban még csak 30–40 cm-es növényeket mértek, júliusban viszont már a virágbimbók is megjelentek és ezzel együtt a hatósági ellenőrzések is elindultak.

Térképes előrejelzés

A Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer térképes előrejelzése nagy segítség lehet az allergiásoknak. Ennek követésével könnyebben tervezhető a napi tevékenység és az utazás is. A rendszer kiterjed a környező országokra is, így regionális szinten is tájékozódhatnak az érintettek.