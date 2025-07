Patkányok lepték el a várost, már a lakónegyedekben is megjelentek

Május végén számoltak be először a KEMMA olvasói arról, hogy patkányok tűntek fel Sárberek környékén. A patkány mostanra az újvárosi részen is megjelent és ellepték a lakónegyedeket is.

A patkány rendkívül gyorsan szaporodik.

Fotó: Unsplash

A kártevők nappali mozgása arra utal, hogy a fertőzöttség súlyos. A városvezetés már elkezdte a védekezést, patkánycsapdákat helyeztek ki több ponton. A lakosság aktív visszajelzései segíthetik az irtás hatékonyságát. Azonban a tartós megoldás érdekében megelőző intézkedésekre is szükség van. Remélhető, hogy a mostani lépések eredményeképpen sikerül felszámolni a tatabányai patkányhelyzetet.

