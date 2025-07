Brüsszelből és Budapestről is vastagodik Gerzsenyi Gabriella pénztárcája

Kiszámíthatóan magas brüsszeli képviselői fizetése mellett Budapesten is jól fizető állásokat tölt be Gerzsenyi Gabriella – derül ki a Tisza Párt EP-képviselőjének pénteken nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatából. Gerzsenyi pár hónapja azzal vonta magára a figyelmet, hogy – a Tisza többi képviselőjéhez hasonlóan – ukrán zászlós pólóban ült be az EP plenáris ülésére Strasbourgban.

Az EP-képviselőség mellett őstermelő és egyben szabadúszó író is a tiszás Gerzsenyi Gabriella – ez derül ki az európai parlamenti képviselő friss vagyonnyilatkozatából, amelyet a Mandiner szemlézett. Gerzsenyi egyedüli tulajdonosa egy XII. kerületi 54 négyzetméteres társasházi lakásnak, valamint egy közel 300 négyzetméteres szentendrei családi háznak, amely egy 940 négyzetméteres telken áll. Dávid Dóra (b), Lakos Eszter (j) és Gerzsenyi Gabriella (hátul), a Tisza Párt képviselői ukrán zászlós pólóban az Európai Parlament plenáris ülésén, 2025. januárjában

(Forrás: YouTube) A tiszás képviselőnő fele részben tulajdonos egy 936, valamint egy 1872 négyzetméteres szigetmonostori telekben is, utóbbin egy 214 négyzetméteres ház áll – ebben is 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. Gerzsenyinek két autója van: egy 2011-es Ford S-max, illetve egy tavaly vásárolt, elektromos BMW i3-as.

Egyéb ingósága nincs, befektetése viszont annál inkább: 58 millió forintos (házastársával közösen kezelt) befektetési jegye, valamint egy 7,1 és egy 5,9 milliós életbiztosítása van, de még ott van egy vaskos, összesen 24 milliós bankszámla is, az összeg ráadásul szinte teljes egészében euróban. Gerzsenyi Gabriella bankszámlája tovább duzzad majd, ugyanis Magyar Péter ismét a brüsszeli telefonkönyvét ütötte fel, amikor emberre volt szüksége Budapesten. Ordas Eszter el, Gerzsenyi Gabriella be a budapesti közgyűlésben. Az ukrán háborúbarát képviselő vagyonnyilatkozata itt böngészhető tovább.

