Plafontükörben csodálhatta zsírleszívott testét Ruszin-Szendi Romulusz

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentése olyan részleteket tárt fel, amelyek minden kétséget kizáróan bizonyítják Ruszin-Szendi Romulusz közpénzből megvalósított luxuséletét. Magyar Péter egyik legközelebbi embere például tölgyfából készült whiskys hordót rendelt dizájnelemként a biliárdasztalához, és köntöstárolót is kért a tetőteraszra. Az is kiderült, hogy a hálószobába baldachin, plafontükör és több millió forint értékű prémium ágy is beépítésre került.

A Ruszin-Szendi és felesége igényeinek megfelelően, közpénzből épült villa (Kép forrása: KEHI)

A szolgálati lakásból így egy extravagáns luxusrezidencia lett, amelyet alig használtak pár hónapig, azóta üresen áll. A KEHI szerint a beszerzések „a rendeltetésszerű használatot messze meghaladták”, a közpénzek felhasználása pedig „súlyosan megkérdőjelezhető”.

A volt honvéd vezérkari főnök szolgálati lakásában a fürdőszoba teljes burkolata firenzei márványból készült (kép forrása: KEHI)

A KEHI-jelentés szerint Ruszin‑Szendi szolgálati otthona egy luxushotelre emlékeztetett:

többmilliós jacuzzi, beltéri szauna és billiárdasztal is került a közpénzből átalakított Dunakeszi‑villába. A szolgálati ingatlanból személyes rezidencia lett, melyet a volt vezérkari főnök és felesége néhány hónapig használt, majd évi 10 millió forintos fenntartási költség mellett, 2023 májusában üresen hagyta.

Toka tábornok luxus-zsírleszívása

Egy korábbi KEHI-jelentés szerint

Ruszin-Szendi Romulusz 2022. április 14-én zsírleszívás céljával egészségügyi beavatkozáson esett át a Honvédkórházban.

A szervezet hangsúlyozta, hogy mind a kórház, mind a beavatkozást szervező és végző orvos a Honvédség vezérkari főnökének beosztottja volt. Hozzátették, hogy a műtétre nem gyógyítási, hanem esztétikai célból került sor.

Habár a beavatkozás pontos költsége nem ismert, de a magánegészségügyi intézményekben

a hasonló beavatkozások díja 550 ezer és 1,1 millió forint között mozog, míg konkrétan azon a magánklinikán, ahol a beavatkozást végző orvos dolgozik, 1,17 millió forintba kerülne egy ilyen műtét

– írták.

Különösen bicskanyitogató, hogy a volt vezérkari főnök zsírleszívásos beavatkozását a kórház a saját költségvetése terhére, vagyis közpénzből finanszírozta.