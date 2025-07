Meglepő vallomás: nehéz időszakon van túl a népszerű műtárgykereskedő

Különleges terveket jelentett be a Polgár házaspár saját YouTube-csatornáján. Míg Polgár Árpi új sorozattal készül, felesége, Polgár Tünde befejezte első könyvét. A műtárgykereskedő nehéz időszakon van túl, de most segíteni szeretne másokon is szakértelmével.

Vágólapra másolva!

Polgár Árpi saját sorozattal készül meghódítani a műkincsek világát: a híres műtárgykereskedő szerint most jött el az idő, hogy több évtizedes tapasztalatát megossza azokkal, akik örökölt, régi vagy különleges tárgyak értékére kíváncsiak. A projekt célja, hogy segíteni tudjon azoknak, akik tanácsot kérnek, vagy épp eladnának valamit. A közönség számára nyitott felvételekhez már helyszíneket is keres – írja a Bors. Nehéz időszakon van túl Polgár Árpi. Fotó: YouTube Polgár Árpi házhoz menne – új sorozat indulhat A Polgár net YouTube-csatornán bejelentett műsorban a népszerű műtárgy-kereskedő valóban házhoz menne, hogy régi tárgyakat, örökségeket, régiségeket értékeljen fel. A sorozat munkacíme: „Árpi házhoz megy”, de ez még változhat. A cél, hogy heti egy-két résszel jelentkezzenek, ahol a felértékelt tárgyakat akár meg is vásárolná, vagy segítene az eladásukban. Nehéz hónapokon van túl Polgár Árpi A sorozat elindítása közben más is zajlott a családban: Polgár Tünde első könyvét írta, méghozzá szinte megállás nélkül. Polgár Árpi szerint ez a folyamat nemcsak hosszú volt, de rendkívül nehéz is számára, mert a háztartás minden feladata rá maradt. „Mindent nekem kellett csinálni” – vallotta be őszintén a műkereskedő. Tünde naponta akár 8–9 órát is írt egyhuzamban, ami férje szerint emberfeletti teljesítmény volt. A műtárgy-kereskedő nem először kerül nehéz helyzetbe: korábban késsel támadtak rá.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!