Pornószínésznők Magyar Péter körül

A közelmúltban napvilágra került, hogy Róka Réka, a Tisza Párt Fejér vármegyei vezetője korábban Valentina Gardell művésznéven pornófilmekben szerepelt, és a felnőttfilmipar egyik legismertebb figurájával, Pierre Woodmannel is együtt dolgozott. Az ügy nagy port kavart, de úgy tűnik, nem ő az egyetlen egykori szexipari dolgozó, aki szorosan kapcsolódik Magyar Péterhez és a Tisza Párthoz – írja a Magyar Nemzet.

Róka Rékához hasonlóan ugyanis Staller Ilona, ismertebb nevén Cicciolina is nyíltan támogatja Magyar Pétert. Az olasz parlament korábbi baloldali képviselője, aki pornószínésznőként vált ismertté és hírhedtté, már hónapokkal ezelőtt az Instagram-oldalán kampányolt a Tisza Párt mellett.

Cicciolina szerepvállalása némiképpen új megvilágításba helyezi a párt vezetőinek környezetét és politikai szövetségeseit. A Róka Réka körüli botrányt követően ugyanis kiderült, hogy Magyar Péter nemcsak ismeri, de külön elismerésben is részesítette a Fejér vármegyei vezető aktivista-szervezőt, „odaadó” és „fáradhatatlan” munkájáért, és állítólag még ígéretet tett arra is, hogy képviselői helyhez juttatja.

A nyilvánosság elé került képek és beszámolók szerint Róka Réka többször is Magyar Péter társaságában tűnt fel Brüsszelben, ahová hivatalos minőségben is elkísérhette a pártvezért. A közösségi médiában megosztott fotókon egyértelműen „politikai partnerként” mutatta be magát.