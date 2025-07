Gyilkos vágy: valójában ezért szúrta halálra a fiatal pultoslányt az egyik törzsvendége

A rendőröket tavaly június 7-én fél 12 előtt néhány perccel, pénteken délelőtt értesítették arról, hogy az egyik mezőberényi sörözőben két ember súlyosan megsérült. Egyikük a fiatal pultoslány volt, aki a helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe, a másik egy férfi volt, aki először a nőt megkéselte, majd magával is megpróbált végezni. A 47 éves férfi törzsvendég volt a kocsmában, korábban már próbált közelebb kerülni a nőhöz, de az nem viszonozta az érzéseit. A támadó a gyilkosság után magával is végezni akart, de nem sikerült neki, a mentősök megmentették az életét – számolt be a tragikus esetről korábban az Origo. A nyomozás egy évvel a gyilkosság után zárult le, a legújabb információkról és az ügy részleteiről a beol.hu írt.

A brutális mezőberényi gyilkosság helyszíne: az áldozat a fiatal pultoslány, akit az egyik törzsvendég késelt halálra

Pultoslány lett az áldozata a rögeszmés férfi vágyainak

Már az első beszámolók szerint is megszállottja volt a fiatal kocsmárosnak a 47 éves elkövető, aki a jelek szerint előre eltervelte az egész gyilkosságot, mielőtt kioltotta a nő életét. A mezőberényiek szerint a férfi vonzódott a lányhoz, mégis féltékeny volt a fiatal pultoslány sikereire. A férfi az eset után tagadta, hogy emlékezne bármire a történtekből, később mégis beismerő vallomást tett, melyben

elismerte, hogy vágyakozott a fiatal lány után, és azért ölte meg, mert nem viszonozta az érzéseit,

valamint azért, mert megtudta, hogy egy másik férfival létesített romantikus kapcsolatot.

A rendőrség tavaly nyár óta nyomoz a kegyetlen gyilkossági ügyben, most azonban befejezték az eljárást és vádemelési javaslatot tettek az illetékes ügyészségnek. A 47 éves férfit előre kitervelten, aljas indokból vagy célból, illetve különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják.

