Így vannak most a pusztító tűzeset túlélői: füstmérgezéssel kerültek kórházba

Korábban az Origo is beszámolt a Hunya külterületén, egy állattartó telepen keletkezett tűzről, ami vasárnap délután ütött ki. A lángok szalmatárolót, trágyakazlat, a környező tarlót és egy közeli erdősávot is érintettek, ami miatt veszélyben voltak a közelben élő emberek és a 300 négyzetméteres disznóólban élő haszonállatok is. Most újabb drámai részletek derültek ki a pusztító tűzesetről, maga a telep tulajdonosa számolt be róla a beol.hu-nak.

A hunyai pusztító tűzeset helyszíne

Fotó: Katasztrófavédelem

Pusztító tűzeset keltett riadalmat Hunya külterületén: többen kórházba is kerültek

A vasárnapi tűz egy hunyai pulykatelepen keletkezett, melyben veszélyben volt rengeteg állat és takarmány, épületek is. A telep tulajdonosa a portálnak elmondta, hogy szerencsére a 80 sertés nem sérült meg, valamint a 40 tonna, nemrég learatott árpa is megmenekült a lángok elől, de nagyjából 700 szalmabála megsemmisült, és a szalmatároló szín is teljesen leégett. A mentők négy embert kórházba is szállítottak a helyszínről.

A gazda, miután értesítették a tűzről, azonnal a helyszínre sietett, és fiával együtt próbálták megfékezni a lángokat a tűzoltók kiérkezéséig, azonban hamar belátták, hogy nem járnak sikerrel. A helyszínre a gyomaendrődi önkormányzati tűzoltók érkeztek ki négy járművel, és nekik szerencsére időben sikerült meggátolni a tűz továbbterjedését hat vízsugárral és kéziszerszámokkal.

Kiderült, hogy a széljárásnak, tehát a szerencsének is köszönhető volt, hogy nem lett nagyobb tragédia, ugyanis már a sertésólat fenyegették a lángok, viszont a szél ellenkező irányba fújta azokat. A BEOL azt is megtudta a gazdától, hogy milyen az állapota akórházba szállított négy személynek.

Megfüstölődtünk, kormos lett a kezünk-lábunk, de semmi bajunk nem volt,

viszont a mentők is lelkiismeretesen, a szakmai protokoll szerint végezték a dolgukat, és minden ellenkezésünk ellenére – szerettünk volna ugyanis mindent rendbe hozni a területen – bevittek a kórházba. Onnan pár óra múlva kiengedtek, és gyorsan végeztük a teendőinket, hiszen például adni kellett enni és inni a jószágoknak.

A helyszínről készült drámai felvételeket a linkre kattintva tekintheti meg a portál oldalán.