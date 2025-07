Több száz négyzetméteren ég egy raktár Soroksáron

Hétfő reggel tűz ütött ki Soroksáron, a XXIII. kerület Nagykőrösi úti ipari területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több száz négyzetméteren ég egy gyümölcsraktár, amelynek egy része már be is omlott: a lángok a tetőszerkezetet is elérték.

Soroksáron lángra kapott egy raktárépület, amely gyümölcsök tárolására szolgált – a tűz gyorsan átterjedt a tetőszerkezetre is.

Fotó: Unsplash

Gyümölcsraktár lángolt fel Budapesten

A tűz egy kisteherautóról indult, és onnan terjedt át az épületre. A fővárosi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral próbálják megfékezni a tüzet, miközben folyamatosan hűtik a környező szerkezeteket is, hogy a lángok ne terjedjenek tovább.

A raktár pontos mérete és az esetleges károk mértéke egyelőre nem ismert, de a katasztrófavédelem folyamatosan tájékoztat a mentési munkálatokról. Személyi sérülésekről eddig nem érkezett hír.