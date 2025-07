4 étel, amit jobb kerülni randi előtt a kellemetlen szagok miatt

Bizonyos ételek – még ha egészségesnek is számítanak – szokatlanul kellemetlen testszagot okozhatnak. Ha romantikus találkára készül, bizonyos ételeket jobb messziről elkerülni randi előtt.

Mit ne egyél randi előtt, ha friss illatra vágysz?

Egy romantikus este előtt minden apróság számít – a megjelenés, a hangulat, és igen, az illat is. Bár a legtöbben tisztálkodással, parfümmel és friss ruhával készülnek, sokan megfeledkeznek arról, hogy bizonyos ételek a test szagán keresztül is üzennek, és nem biztos hogy a legjobb adást közvetítik randipartnerünknek.

Íme négy étel, amit jobb kerülni egy randi előtt:

Fokhagyma és hagymafélék

Klasszikus példák – erőteljes illatuk nemcsak a leheleten, hanem a bőrön keresztül is érezhető. A bennük lévő kéntartalmú vegyületek izzadás során a pórusokon át is távozhatnak, napokkal később is.

Fűszeres ételek (pl. curry, kömény)

A csípős, erős fűszerek felpörgetik az anyagcserét, ami fokozott izzadáshoz vezethet. Az ilyen fűszerek illóolajai is a verejtékmirigyeken keresztül távozhatnak, egyedi (nem mindig kellemes) szagot hagyva.

Vörös hús

Nehezen emészthető, lassan bomlik le a szervezetben. A hosszú emésztési folyamat során keletkező melléktermékek a bőrön át is érzékelhetők, és savasabb testszagot eredményezhetnek.

Keresztesvirágú zöldségek (pl. brokkoli, karfiol, kelkáposzta)

Bár rendkívül egészségesek, magas kéntartalmuk miatt kellemetlen szagú gázok képződhetnek a bélrendszerben – ezek a kilélegzett levegőn és az emésztés során is érzékelhetők lehetnek.

Mit tehetsz helyette?

Válassz könnyű, friss alapanyagokat: saláta, hal, citrusfélék vagy natúr csirkehús jó alternatíva lehet.

Igyál sok vizet: segíti a szervezet tisztulását, és csökkenti a szagokat.

Kerüld a koffeint és az alkoholt is, mert szintén fokozhatják a testszagot.

Használj természetes illatokat vagy illóolajokat, de ne vidd túlzásba.

